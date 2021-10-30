С 30 октября по 1 ноября пройдут матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу.
"Динамо" второй раз за неделю сыграет с "Мариуполем" (на неделе киевляне победили в матче Кубка Украины), а в центральном матче тура встретятся "Шахтер" и "Десна".
Расписание матчей
30 октября
14.00. "Мариуполь" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Шахтер" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Ингулец" - "Верес"
Трансляция - "Футбол 2"
31 октября
14.00. "Колос" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Рух" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Металлист 1925" - "Зоря"
Трансляция - "Футбол 1"
1 ноября
17.00. "Днепр-1" - "Минай"
Трансляция - УНИАН ТВ
19.30. "Ворскла" - "Черноморец"
Трансляция - телеканалы "Футбол 1/2".
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УПЛ: перед 13-м туром
- После 12 туров "Динамо" набрало 32 очка и лидирует в УПЛ, на 3 пункта опережая "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Ворскла", у которой 24 очка.
- Аутсайдером турнира является "Мариуполь", который набрал 4 очка.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов.