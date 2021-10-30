"Шахтер" сыграет с "Десной", "Динамо" вновь отправится в Мариуполь.

С 30 октября по 1 ноября пройдут матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Динамо" второй раз за неделю сыграет с "Мариуполем" (на неделе киевляне победили в матче Кубка Украины), а в центральном матче тура встретятся "Шахтер" и "Десна".

Расписание матчей

30 октября

14.00. "Мариуполь" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Шахтер" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Ингулец" - "Верес"

Трансляция - "Футбол 2"

31 октября

14.00. "Колос" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Рух" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Металлист 1925" - "Зоря"

Трансляция - "Футбол 1"

1 ноября

17.00. "Днепр-1" - "Минай"

Трансляция - УНИАН ТВ

19.30. "Ворскла" - "Черноморец"

Трансляция - телеканалы "Футбол 1/2".

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УПЛ: перед 13-м туром

После 12 туров "Динамо" набрало 32 очка и лидирует в УПЛ, на 3 пункта опережая "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Ворскла", у которой 24 очка.

Аутсайдером турнира является "Мариуполь", который набрал 4 очка.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов.

Автор: Антон Дударь