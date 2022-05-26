УАФ потребует от России возместить ущерб, нанесенный спортивной инфраструктуре в результате войны.

Украинская ассоциация футбола потребует от России компенсации ущерба за разрушенную ее войсками спортивную инфраструктуру в Украине.

Как сообщил в интервью телеканалу "Футбол" Андрей Павелко, сейчас УАФ в сотрудничестве с международными партнерами готовит иск в Европейский суд по правам человека.

"Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к Российской Федерации за ущерб, нанесенный войной нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами мощную позицию в отношении РФ и ущерба, который нанесла война украинскому футболу.

Я уверен, что предложенная юридическая платформа позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, нанесенного нам Российской Федерацией в войне, которую она принесла в наш дом.

Уверен, что все субъекты украинского футбола, объединившись, представят всю необходимую информацию, чтобы наши юристы могли проработать все эти вопросы. Иски, которые будут поданы в ЕСПЧ и международные суды, обязательно будут победными, и мы возместим ущерб, который нанесла Российская Федерация нашему украинскому футболу", - заявил Павелко.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.

Войска РФ с первого дня вторжения обстреливают украинские города, в результате чего страдает гражданская инфструктура, в том числе и спортивная. Российские ракеты и бомбы разрушили множество стадионов и футбольных баз в Мариуполе, Чернигове, Харькове и многих других городах Украины.

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