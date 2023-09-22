Богдан Михайличенко отличился двумя результативными передачами.

В четверг, 21 сентября, состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА, в котором загребское "Динамо" играло против "Астаны".

Игра проходила на стадионе "Максимир" в Загребе и завершилась со счетом 5:1 в пользу хорватского клуба.

В первом тайме футболисты загребского клуба забили только один гол - пенальти реализовал Бруно Петкович.

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В начале второго тайме Бруно Петкович реализовал второй пенальти и оформил дубль. На 58-й минуте встречи Марко Булат забил третий мяч "Динамо" в этой игре.

На 78-й минуте Камо Оганесян отыграл один мяч, забив после передачи Марина Томасова.

В конце матча "Динамо" забило еще дважды - отличились Антонио Марин и Тибор Халилович. Отметим, что в обоих случаях голевые передачи отдал украинец Богдан Михайличенко.

"Динамо" Загреб - "Астана" - 5:1

Голы: Петкович, 43 (пен), 53 (пен), Булат, 58, Марин, 85, Халилович, 90+3 - Оганесян, 78

Огляд матчу:

Добавим, что в другом матче этой группы "Виктория" Плзень победила "Баллкани" со счетом 1:0. Таким образом, после первого тура в турнирной таблице группы С лидируют "Динамо" и "Виктория".

Во втором туре группового раунда Лиги конференций "Динамо" сыграет против "Баллкани", а "Астана" померяется силами с "Викторией".

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