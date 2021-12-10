Украинский футболист оказался в числе одиннадцати лучших игроков своей группы.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский включен в символическую сборную группы F по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Ее составил портал WhoScored, основываясь на оценках игроков за каждый сыгранный матч.

Средняя оценка Малиновского за групповой этап ЛЧ составила 7,1 балла.

Кроме украинца, в символическую команду группы F включены Давид фон Бальмос, Муми Нгамале (оба - "Янг Бойз"), Хосе Луис Паломино, Рафаэль Толой (оба - "Аталанта"), Хуан Фойт, Арно Данджума, Жерар Морено (все - "Вильярреал"), Люк Шоу, Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду (все - "Манчестер Юнайтед").

В текущем розыгрыше ЛЧ Малиновский играл в пяти матчах. В его активе 1 гол.

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Напомним, "Аталанта" не смогла квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, уступив "Вильярреалу" в решающей встрече (2:3).

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В апреле этого года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.

На данный момент на его счету 107 матчей, 24 гола и 20 результативных передач в составе "Аталанты".

С 2019 года, когда Малиновский дебютировал за "Аталанту", он забил уже 13 голов ударами из-за пределов штрафной в чемпионате. Больше за этот период среди игроков топ-5 лиг из-за штрафной забил только Лионель Месси (18).

Автор: Антон Дударь