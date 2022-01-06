Украинский вратарь совершил три сэйва.

Украинский вратарь Андрей Лунин во второй раз сыграл за мадридский "Реал" в официальных матчах.

Лунин получил игровую практику в поединке 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно", который представляет третий по силе испанский дивизион.

Наш голкипер провел на поле все 90 минут. 22-летний страж ворот совершил три сэйва (один раз после удара соперника из пределов штрафной) и лишь затем пропустил гол на 66-й минуте. Но "сливочные" все равно победили со счетом 3:1.

"Алькояно" - "Реал" - 1:3

Голы: Вега, 66 - Милитао, 39, Асенсио, 76, Иско, 78

"Алькояно": Хуан, Лильо, Карлос Бланко (Рауль Гонсалес, 60), Феррис, Карбонель (Ревер, 80), Хуанан, Миранда (Иманол Гарсия, 60), Антон, Вега (Хавьер Гарсия, 80), Анди (Жюли, 60), Мурад

"Реал": Лунин, Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело, Вальверде, Каземиро, Камавинга (Иско, 78), Родриго (Себальос, 86), Мариано (Асенсио, 48), Азар (Кроос, 78)

Матчи 1/8 финала Кубка Испании запланированы на 15 января и есть надежда, что Лунин еще раз получит шанс себя проявить. Свой дебютный поединок за "Реал" Андрей провел 20 января прошлого года и это была игра против того же "Алькояно"! Тогда "галактикос" с украинцем в составе опозорились и покинули турнир, а на этот раз взяли реванш.

Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"