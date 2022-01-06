Украинский вратарь Андрей Лунин во второй раз сыграл за мадридский "Реал" в официальных матчах.
Лунин получил игровую практику в поединке 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно", который представляет третий по силе испанский дивизион.
Наш голкипер провел на поле все 90 минут. 22-летний страж ворот совершил три сэйва (один раз после удара соперника из пределов штрафной) и лишь затем пропустил гол на 66-й минуте. Но "сливочные" все равно победили со счетом 3:1.
"Алькояно" - "Реал" - 1:3
Голы: Вега, 66 - Милитао, 39, Асенсио, 76, Иско, 78
"Алькояно": Хуан, Лильо, Карлос Бланко (Рауль Гонсалес, 60), Феррис, Карбонель (Ревер, 80), Хуанан, Миранда (Иманол Гарсия, 60), Антон, Вега (Хавьер Гарсия, 80), Анди (Жюли, 60), Мурад
"Реал": Лунин, Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело, Вальверде, Каземиро, Камавинга (Иско, 78), Родриго (Себальос, 86), Мариано (Асенсио, 48), Азар (Кроос, 78)
Матчи 1/8 финала Кубка Испании запланированы на 15 января и есть надежда, что Лунин еще раз получит шанс себя проявить. Свой дебютный поединок за "Реал" Андрей провел 20 января прошлого года и это была игра против того же "Алькояно"! Тогда "галактикос" с украинцем в составе опозорились и покинули турнир, а на этот раз взяли реванш.
Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"
- Лунин проводит второй сезон в составе "сливочных" и за это время сыграл за "Реал" лишь два официальных матча (оба раза против "Алькояно").
- В рамках Ла Лиги Лунин еще не играл за мадридцев.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков посоветовал Лунину покинуть "Реал".
- В то же время президент "Реала" заявил, что у Лунина "будет все в порядке", а украинцам не стоит переживать.