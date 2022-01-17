В активе Виктора Коваленко теперь уже три голевые передачи за "Специю".

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко отдал голевой пас за "Специю" в матче чемпионата Италии против "Милана".

Коваленко вышел на поле на 79-й минуте, а результативным действием отметился в компенсированное арбитром время. На 90+5-й минуте украинец отдал передачу на Эммануэля Джаси, который забил победный гол.

Этот гол принес "Специи" сенсационную победу в матче - 2:1. Команда Коваленко набрала 22 очка и поднялась на 14-е место в Серии А. "Милан" продолжает быть вторым с 48 очками. До первого места всего два балла, но у лидера соревнований "Интера" есть игра в запасе.

На счету Коваленко теперь один гол и три голевые передачи в 14-и матчах в чемпионате Италии в этом сезоне.

Читайте такжеСтал лучшим в матче: украинский полузащитник Коваленко забил дебютный гол за итальянский клуб (видео)

Виктор Коваленко: карьера в Италии