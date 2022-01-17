Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко отдал голевой пас за "Специю" в матче чемпионата Италии против "Милана".
Коваленко вышел на поле на 79-й минуте, а результативным действием отметился в компенсированное арбитром время. На 90+5-й минуте украинец отдал передачу на Эммануэля Джаси, который забил победный гол.
Этот гол принес "Специи" сенсационную победу в матче - 2:1. Команда Коваленко набрала 22 очка и поднялась на 14-е место в Серии А. "Милан" продолжает быть вторым с 48 очками. До первого места всего два балла, но у лидера соревнований "Интера" есть игра в запасе.
На счету Коваленко теперь один гол и три голевые передачи в 14-и матчах в чемпионате Италии в этом сезоне.
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Виктор Коваленко: карьера в Италии
- В начале 2020 года Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" за полгода до окончания контракта с "горняками". Футболист подписал полноценный контракт с итальянским клубом, который рассчитан на 4,5 года. "Аталанта" заплатила "Шахтеру" за футболиста 700 тысяч евро.
- Коваленко был вторым украинцем в "Аталанте" после Руслана Малиновского.
- За "Аталанту" Коваленко сыграл только в одном матче, а летом был отдан в аренду в "Специю".
- Украинец дебютировал за новый клуб в августе в матче Кубка Италии.