В воскресенье, 24 апреля, "Ференцварош", за который выступает игрок сборной Украины Александр Зубков, выиграл матч 29-го тура против "Уйпешта" со счетом 2:1 и стал чемпионом Венгрии 2021/22.
Голы в составе хозяев поля в первом тайме забили Токмак Нгуен и Балинт Вечеи. У гостей отличился Буду Зивзивадзе с пенальти.
"Ференцварош" - "Уйпешт" - 2:1
Голы: Токмак Нгуен, 19, Балинт Вечеи, 38 - Буду Зивзивадзе, 6 (пен)
"Ференцварош" набрал 62 очка и за 4 тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей. Это чемпионство стало для "Ференцвароша" 4-м подряд и 33-м в истории клуба.
Зубков при этом стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша" в третий раз подряд.
В этом сезоне украинский полузащитник Александр Зубков сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь результативных передач.
Напомним, что 3 предыдущих титула венгерской команде принес украинский тренер Сергей Ребров.
Александр Зубков: карьера
- 25-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". В Украине он на правах аренды выступал за "Мариуполь", а за "Шахтер" провел всего 22 матча.
- В 2019 году Зубков перешел в "Ференцварош" - сперва на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт с венгерским клубом.
- На счету Зубкова в "Ференцвароше" 19 голов и 22 результативные передачи в 108 матчах.
- За сборную Украины Зубков провел 18 игр, забив 1 гол.