Александр Зубков стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша" в третий раз подряд.

В воскресенье, 24 апреля, "Ференцварош", за который выступает игрок сборной Украины Александр Зубков, выиграл матч 29-го тура против "Уйпешта" со счетом 2:1 и стал чемпионом Венгрии 2021/22.

Голы в составе хозяев поля в первом тайме забили Токмак Нгуен и Балинт Вечеи. У гостей отличился Буду Зивзивадзе с пенальти.

"Ференцварош" - "Уйпешт" - 2:1

Голы: Токмак Нгуен, 19, Балинт Вечеи, 38 - Буду Зивзивадзе, 6 (пен)

"Ференцварош" набрал 62 очка и за 4 тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей. Это чемпионство стало для "Ференцвароша" 4-м подряд и 33-м в истории клуба.

Зубков при этом стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша" в третий раз подряд.

В этом сезоне украинский полузащитник Александр Зубков сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Напомним, что 3 предыдущих титула венгерской команде принес украинский тренер Сергей Ребров.

Александр Зубков: карьера