Футболист переехал в Америку.

31-летний центральный защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов после перехода в ФК из "Шахтера" рассказал о мотивах такого поступка. В интервью Aol он заявил, что ему необходимо защитить свою семью от войны в Украине.

"Все знают о войне в Украине. Я слышал звуки взрывов, их слышали мои дети, и так быть не должно. Как отец я должен обеспечить безопасность своей семьи. Горжусь своим храбрым украинским народом и нашими воинами и, конечно же, я уверен в победе", - сказал Кривцов.

Также футболист поблагодарил США за поддержку и помощь Украине.

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Как украинцы отреагировали на заявление спортсмена

Не всем украинцам понравилась заявление Кривцова о том, что он хочет обеспечить безопасность собственной семьи, ведь ряду украинских мужчин запрещен выезд из страны:

"Действительно возникает вопрос, чем футболист лучше других мужчин, ведь согласно Конституции, у нас все" равны", однако равенство какое-то выборочное. Одним можно за границу на заработки, другим нельзя?"

"Профессиональных спортсменов выпускают... Читай список, утвержденный Кабмином ... Все в рамках закона"

"Билет тебе в один конец".

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