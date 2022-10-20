Ошибка Артура Рудько привела к вылету "Леха" из Кубка Польши.

В рамках 1/16 финала Кубка Польши по футболу "Шленск" обыграл "Лех" со счетом 3:1.

После игры болельщики "Леха" в поражении своей команды обвинили украинского вратаря Артура Рудько.

"Шленск" уже на 6 минуте вышел вперед, но Соуза до перерыва выровнял положение. А вот во втором тайме "Шленск" вырвал победу. Ебоа забил победный гол после ошибки украинского голкипера, который не справился с дальним ударом и отбил мяч перед собой.

Видео дня

Через 5 минут хавбек оформил дубль, не оставив "Леху" шансов на спасение.

"Лех" - "Шленск" - 1:3

Голы: Соуса, 25 - Эспозито, 6, Ебоа, 78, 83

Удаление: Бейгер, 87 ("Шленск")

Видео ошибки Рудько:

Известный польский журналист Пжемек Ланжьер остался разочарован игрой Артура Рудько после перехода в "Лех". После игры против "Шленска" он подверг жесткой критике украинца, назвав того худшим вратарем чемпионата Польши.

"Артур Рудько - худший голкипер чемпионата Польши со времен Ивана Трабалика (выступал за "Легию" с января по июль 2002 года). Я не могу поверить, что кто-то его просматривал. Это должно быть какое-то проигранное пари", - написал Ланжьер в своем Твиттере.

Добавим, что болельщики "Леха" не совсем справедливо накинулись на украинского вратаря. До и после совершенной ошибки Рудько совершил несколько сейвов, спасая свою команду от пропущенных голов.

Напомним, что 30-летний Артур Рудько является воспитанником киевского "Динамо". В польский "Лех" он перебрался из "Металлиста-1925" на правах аренды и будет выступать там до конца сезона.

Всего Рудько сыграл 8 матчей за "Лех", в которых пропустил 13 голов.

Ранее УНИАН сообщал, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин сыграл потрясающий матч в составе "Реала" в рамках чемпионата Испании против "Эльче". Украинец совершил несколько фантастических сейвов и помог своей команде завоевать три очка.

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