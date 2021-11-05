УЕФА назвал страны, которые заинтересованы в проведении турнира.

Украина заинтересована в проведении женского чемпионата Европы по футболу в 2025 году.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что сразу пять сторон выразили заинтересованность в том, чтобы принять турнир.

Кроме Украины, на проведение турнира готовы претендовать Польша, Франция, Швейцария, а также четыре скандинавские страны (Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция), которые хотят подать совместную заявку.

Процесс подачи заявок на проведение Евро-2025 стартовал в июле 2021 года и продлится до октября 2022 года.

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Хозяев турнира исполнительный комитет УЕФА выберет в декабре 2022 года.

Стоит отметить, что, согласно требованиям УЕФА, претендентам на проведение турнира рекомендуется представить восемь стадионов вместимостью от как минимум 15 000 до как минимум 30 000 зрителей.

Какие футбольные турниры ранее принимала Украина

Напомним, в 2012 году Украина совместно с Польшей провела Евро-2012. Матчи проходили в Киеве, Донецке, Харькове и Львове.

В 2018 году Киев принимал финалы Лиги чемпионов среди мужчин и женщин. Первый прошел на НСК "Олимпийский", второй - на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Также Украина принимала юношеский (U-19) Евро-2009, который прошел в Донецке и Мариуполе и завершился победой украинской сборнгой.

Автор: Антон Дударь