Сборная Украины получила очень сложных соперников в отборе на Евро-2024.

По итогам жеребьевки группового этапа отборочного турнира Евро-2024 по футболу сборная Украины попала в группу С, где сыграет с такими командами, как Италия, Англия, Мальта и Северная Македония.

Прямую путевку в финальную часть первенства Европы по футболу получат по две сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах. Судьба еще трех пропусков решится в стыковых матчах Лиги наций, которые пройдут в марте 2024 года.

Таким образом, для выхода на ЧЕ-2024 сборной Украины придется совершить настоящее футбольное чудо и опередить в группе отбора Италию или Англию, которые являются главными фаворитами группы С.

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Букмекеры оценили шансы Украины выйти на Евро-2024

Букмекеры сомневаются, что сборная Украины сможет выйти из группы С. Ставки на то, что "сине-желтые" не смогут занять первое или второе место принимаются с коэффициентом 1,30. Если вы верите, что Украина сможет занять в группе отбора на континентальное первенство первое или второе место, то поставить на это можно с коэффициентом 3,20.

На то, что сборная Украины займет первое место в группе С коэффициент - 9,00. Фаворитами группы являются англичане.

Шансы команд на первое место в группе С отбора на Евро-2024:

Англия - 1,90

Италия - 2,20

Украина - 9,00

Северная Македония - 75,00

Мальта - 500,00

В первом туре отбора на Евро-2024 в группе С сборная Италии сыграет против Англии, а Северная Македония встретится с Мальтой.

Сборная Украины начнет свои выступления со второго тура. "Сине-желтые" сыграют 26 марта в Лондоне против сборной Англии.

Отметим, что к матчу с Англией в отборе на ЧЕ-2024 сборную Украины будет готовить Руслан Ротань, который назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.

Напомним, сборная Италии является действующим чемпионом Европы, в финале Евро-2020 "Скуадра Адзурра" победила сборную Англии.

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