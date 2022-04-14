Изменения коснулись и календаря Лиги Наций.

УЕФА официально назвал дату проведения перенесенного матча полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной.

Поединок должен состояться 1 июня в шотландском городе Глазго. Победитель выйдет в финал, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.

Изменения коснулись и календаря Лиги Наций, где украинцы снова должны сражаться с Шотландией, а также с Ирландией и Арменией. Матч команды Александра Петракова в Ирландии перенесли с 4 на 8 июня, а дуэль с шотландцами – с 7 июня аж на сентябрь.

В случае попадания на чемпионат мира в Катар Украина выступит в группе В, куда также попали Иран, США и Англия.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это первый мундиаль в истории, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.

В рамках подготовки к матчу против Шотландии Украина может провести товарищеские встречи с французами и македонцами.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022