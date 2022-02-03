4 февраля наши ребята померятся силами с россиянами за право сыграть в финале континентального первенства.

Четвертого февраля состоится полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором между собой отношения будут выяснять сборные Украины и России. Жаркое противостояние пройдет в Амстердаме на "Ziggo Arena".

Украина - Россия: где смотреть поединок

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал "UA: Перший". В интернете легально и полностью бесплатно этот матч можно будет посмотреть на сайте Суспільне | Спорт.

В другом полуфинале в 21:00 сыграют между собой сборные Португалии и Испании.

Напомним, что на стадии четвертьфинала украинцы сенсационно одолели Казахстан (5:3), а Россия справилась с командой Грузии (3:1).

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Украина - Россия: перед матчем

Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка).

Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2.

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