Четвертого февраля состоится полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором между собой отношения будут выяснять сборные Украины и России. Жаркое противостояние пройдет в Амстердаме на "Ziggo Arena".
Украина - Россия: где смотреть поединок
Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал "UA: Перший". В интернете легально и полностью бесплатно этот матч можно будет посмотреть на сайте Суспільне | Спорт.
В другом полуфинале в 21:00 сыграют между собой сборные Португалии и Испании.
Напомним, что на стадии четвертьфинала украинцы сенсационно одолели Казахстан (5:3), а Россия справилась с командой Грузии (3:1).
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Украина - Россия: перед матчем
- Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка).
- Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.