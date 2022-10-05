Условия участия Украины в заявке будут обсуждены и определены впоследствии.

Украина присоединилась к заявке Португалии и Испании на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира 2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку", - говорится в сообщении.

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Условия участия Украины в заявке будут обсуждены и определены впоследствии.

Отныне в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны. Кандидатуры Португалии, Испании и Украины будут отвечать всем критериям и дедлайнам подачи заявки в ФИФА, уточняет УАФ.

Чемпионат мира по футболу 2030 - что известно

В случае победы заявки Украина сможет принять матчи группового этапа турнира. Ожидается, что к 2030 году Украина уже будет находиться в процессе восстановления после войны.

Ожидается, что главными конкурентами Испании, Португалии и Украины станут Саудовская Аравия, Египет и Греция, которые также хотят подать совместную заявку. ФИФА пока продолжает переговоры с претендентами.

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