Украина на Чемпионате мира по хоккею U-20: смотри матчи на Киевстар ТВ

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ предоставляет возможность своим пользователям наблюдать за выступлениями юношеской сборной Украины на Чемпионате мира по хоккею U-20 в Дивизионе ІВ. Все матчи украинской команды доступны для просмотра зарегистрированным пользователям платформы

На турнире юношеская сборная Украины уже продемонстрировала свои лучшие качества. В первых двух поединках команда одержала уверенные победы над соперниками: Эстонию обыграли со счетом 8:1, а Польшу - 3:0. Эти результаты позволили "сине-желтым" возглавить турнирную таблицу.

Чемпионат мира по хоккею U-20 является важным событием для украинского спорта, ведь победа в своей группе открывает возможность выхода в высший дивизион - IA. Киевстар ТВ приглашает украинских болельщиков поддержать национальную команду в следующих матчах:

Видео дня

Вторник, 14 января

16:00 Украина - Италия

Четверг, 16 января

16:00 Украина - Южная Корея

Пятница, 17 января

12:30 Япония - Украина

Трансляции Чемпионата мира по хоккею доступны на Киевстар ТВ в разделе СПОРТ для абонентов всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Для просмотра стоит иметь любую подписку на пакет Киевстар ТВ и быть авторизованным на платформе.

Кроме Чемпионата мира по хоккею, Киевстар ТВ предлагает своим зрителям еще больше спортивных событий. С 1 января 2025 года на платформе эксклюзивно транслируются матчи телеканала Setanta Sports Premium. Все три телеканала Setanta Sports доступны только на Киевстар ТВ во всех платных пакетах. Это означает, что болельщики могут наслаждаться матчами Английской Премьер-лиги, Немецкой Бундеслиги, Саудовской Про-лиги и Бельгийской Лиги Жупиле, а также Формулой-1, UFC, НБА, НХЛ, ATP, WTA и др.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".