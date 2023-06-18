Сборная Украины сыграет свой третий матч в рамках квалификации чемпионата Европы.

В понедельник, 19 июня, в рамках четвертого тура квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет против Мальты.

Игру примет Стадион Антона Малатинского в городе Трнава (Словакия).

Для сборной Украины это будет третий матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Ранее "сине-желтые" проиграли сборной Англии (0:2) и одержали победу над сборной Северной Македонии (3:2).

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Сборная Мальты, в свою очередь, сыграла уже три игры в рамках квалификации первенства континента. Команда уступила в первом туре Северной Македонии (1:2), затем проиграла Италии (0:2) и Англии (0:4).

В своей истории сборные Мальты и Украины встречались только один раз. В 2017 году в товарищеском матче "сине-желтые" потерпели сенсационное поражение со счетом 0:1.

Украина - Мальта: прогноз

Безоговорочным фаворитом противостояния букмекеры считают сборную Украины. На победу подопечных Сергея Реброва ставки принимаются с коэффициентом 1,13. Победа Мальты оценивается коэффициентом 23,00. Ничья - 9,30.

Аналитики считают, что матч Украины и Мальты будет зрелищным. Ставки на тотал голов больше 3 принимаются с коэффициентом 1,56. Тотал меньше 3 - 2,55.

Наиболее вероятным исходом встречи, по мнению экспертов, является победа сборной Украины со счетом 3:0. Коэффициент на такой результат - 6,70.

Добавим, что сборная Украины занимает второе место в группе С отбора на Евро-2024 с 3 очками в активе. Лидирует в этой группе Англия, у которой 9 баллов. Также по три очка имеют сборные Северной Македонии и Италии.

В рамках четвертого тура квалификации ЧЕ-2024 сборная Англии сыграет против Северной Македонии.

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