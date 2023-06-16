Северная Македония - Украина / фото REUTERS

С 16 по 17 июня будут сыграны матчи третьего тура отбора на Евро-2024 по футболу. 

В рамках этого тура сыграет сборная Украины. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Северной Македонии. Также в этой группе будет сыгран еще один матч - сборная Англии встретится с Мальтой. 

Квалификация Евро-2024: расписание матчей 3-го тура

16 июня

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Группа В

  • Гибралтар - Франция
  • Греция - Ирландия

Группа С

  • Мальта - Англия
  • Северная Македония - Украина

Группа D

  • Латвия - Турция
  • Уэльс - Армения

Группа I 

  • Андорра - Швейцария
  • Беларусь - Израиль
  • Косово - Румыния

Группа H 

  • Финляндия - Словения
  • Дания - Северная Ирландия
  • Сан-Марино - Казахстан

17 июня

Группа А

  • Норвегия - Шотландия
  • Кипр - Грузия

Группа Е

  • Албания - Молдова
  • Фареры - Чехия

Группа F

  • Азербайджан - Эстония
  • Бельгия - Австрия

Группа G

  • Литва - Болгария
  • Черногория - Венгрия

Группа J

  • Люксембург - Лихтенштейн
  • Исландия - Словакия
  • Португалия - Босния и Герцеговина

Квалификация Евро-2024 по футболу проходит с марта по ноябрь 2023 года. 

В финальную часть первенства континента путевки получат команды, которые займут первые и вторые места в своих группах. Кроме того, еще три путевки на ЧЕ будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими командами Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Напомним, действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии, которая в финале прошлого розыгрыша одержала победу над Англией.

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