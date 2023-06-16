С 16 по 17 июня будут сыграны матчи третьего тура отбора на Евро-2024 по футболу.
В рамках этого тура сыграет сборная Украины. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Северной Македонии. Также в этой группе будет сыгран еще один матч - сборная Англии встретится с Мальтой.
Квалификация Евро-2024: расписание матчей 3-го тура
16 июня
Группа В
- Гибралтар - Франция
- Греция - Ирландия
Группа С
- Мальта - Англия
- Северная Македония - Украина
Группа D
- Латвия - Турция
- Уэльс - Армения
Группа I
- Андорра - Швейцария
- Беларусь - Израиль
- Косово - Румыния
Группа H
- Финляндия - Словения
- Дания - Северная Ирландия
- Сан-Марино - Казахстан
17 июня
Группа А
- Норвегия - Шотландия
- Кипр - Грузия
Группа Е
- Албания - Молдова
- Фареры - Чехия
Группа F
- Азербайджан - Эстония
- Бельгия - Австрия
Группа G
- Литва - Болгария
- Черногория - Венгрия
Группа J
- Люксембург - Лихтенштейн
- Исландия - Словакия
- Португалия - Босния и Герцеговина
Квалификация Евро-2024 по футболу проходит с марта по ноябрь 2023 года.
В финальную часть первенства континента путевки получат команды, которые займут первые и вторые места в своих группах. Кроме того, еще три путевки на ЧЕ будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими командами Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
Напомним, действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии, которая в финале прошлого розыгрыша одержала победу над Англией.