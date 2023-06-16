Сборная Украины в рамках этого тура встретится с Северной Македонией.

С 16 по 17 июня будут сыграны матчи третьего тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В рамках этого тура сыграет сборная Украины. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Северной Македонии. Также в этой группе будет сыгран еще один матч - сборная Англии встретится с Мальтой.

Квалификация Евро-2024: расписание матчей 3-го тура

16 июня

Видео дня

Группа В

Гибралтар - Франция

Греция - Ирландия

Группа С

Мальта - Англия

Северная Македония - Украина

Группа D

Латвия - Турция

Уэльс - Армения

Группа I

Андорра - Швейцария

Беларусь - Израиль

Косово - Румыния

Группа H

Финляндия - Словения

Дания - Северная Ирландия

Сан-Марино - Казахстан

17 июня

Группа А

Норвегия - Шотландия

Кипр - Грузия

Группа Е

Албания - Молдова

Фареры - Чехия

Группа F

Азербайджан - Эстония

Бельгия - Австрия

Группа G

Литва - Болгария

Черногория - Венгрия

Группа J

Люксембург - Лихтенштейн

Исландия - Словакия

Португалия - Босния и Герцеговина

Квалификация Евро-2024 по футболу проходит с марта по ноябрь 2023 года.

В финальную часть первенства континента путевки получат команды, которые займут первые и вторые места в своих группах. Кроме того, еще три путевки на ЧЕ будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими командами Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Напомним, действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии, которая в финале прошлого розыгрыша одержала победу над Англией.

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