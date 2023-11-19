В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет против национальной команды Италии в рамках 10-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.
Игра пройдет на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Главным арбитром встречи назначен испанский рефери Хесус Хиль Мансано.
Чтобы получить прямую путевку на Евро-2024 по футболу, сборной Украины обязательно нужно обыграть Италию. Команду Лучано Спаллетти устроит и ничья в этой игре.
Первый матч команд состоялся в сентябре этого года и завершился победой сборной Италии со счетом 2:1. Победу "Скуадре Адзурре принесли два гола Давиде Фраттези. Гол в составе сборной Украины забил Андрей Ярмоленко.
Положение команд в турнирной таблице группы C: Англия (7 матчей, 19 очков), Италия (7 матчей, 13 очков), Украина (7 матчей, 13 очков), Северная Македония (7 матчей, 7 очков), Мальта (8 матчей, 0 очков).
УНИАН проведет текстовую трансляцию матча Украина - Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.