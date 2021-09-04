Стал известен стартовый состав сборной Украины на поединок квалификации чемпионата мира-2022 против Франции.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.
Составы команд
Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук
Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев
Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Чуамени, Погба, Рабьо, Коман, Гризманн, Марсьяль
Запасные: Манданда, Меньян, Тео Эрнандес, Ленгле, Варан, Мукиеле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема
Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Читайте такжеКапитан сборной Франции сделал комплимент вратарю Динамо
Украина - Франция: перед матчем
- 1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
- Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Финляндия - 5 (3), Украина - 4 (4), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).
- Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.
- Противостояние двух команд рассудит скандальный рефери.
- Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед ответственным матчем с чемпионами мира. Французы также не смогут рассчитывать на ряд игроков.