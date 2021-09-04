Николай Матвиенко начнет игру с первых минут / фото REUTERS

Стал известен стартовый состав сборной Украины на поединок квалификации чемпионата мира-2022 против Франции.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.

Составы команд

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Чуамени, Погба, Рабьо, Коман, Гризманн, Марсьяль

Запасные: Манданда, Меньян, Тео Эрнандес, Ленгле, Варан, Мукиеле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема

Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Украина - Франция: перед матчем

Автор: Артем Будрин