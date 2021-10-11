Александр Петраков подчеркнул, что игроков не нужно дополнительно мотивировать на этот матч.

Во Львове состоялась пресс-конференция перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков подчеркнул, что игроки не нуждаются в дополнительной мотивации на эту встречу:

"Игроков не нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы с ними многое вспоминали. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас они уже опытные игроки, не нужно ничего говорить. Они все знают, мы не можем даже играть вничью".

Касательно ситуации с травмами Петраков сказал: "У нас все хорошо. Потерь нет".

Также тренер рассказал, как изучал соперника:

"Как только сел в самолет после матча с Финляндией, мне сразу же дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией. Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой".

Также Петракова спросили о том, связывался ли с ним Малиновский, который заявил, что готов играть за сборную. Тренер ответил: "Без комментариев".

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Нападающий Роман Яремчук отметил, что в команде царит хорошая атмосфера:

"Атмосфера в команде очень хорошая, потому что взяли три важных очка в Финляндии и с хорошим настроением приехали сюда. Но нас ждет, можно сказать, решающий матч, относимся очень серьезно. Каждый футболист сосредоточен на теориях, на том, что говорит тренерский штаб. Нужно выходить и выполнять то, что от нас просят"

Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем

Матч пройдет 12 октября. Начало - в 21.45.

Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.

Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.

Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.

Автор: Антон Дударь