Для посещения стадиона необходимы паспорт вакцинации или наличие отрицательного теста на коронавирус.

Стало известно, что не все желающие смогут посетить матч отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, который пройдет 12 октября во Львове.

Об этом сообщается на странице "Арены Львов" в Facebook.

На матч допустят только тех болельщиков, у которых есть документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до начала встречи, или же экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до начала игры.

Данное решение было принято на заседании Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшением эпидситуации в области.

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Ранее также сообщалось, что при входе на стадион будут осуществлять температурный скрининг.

Добавим, что во время матча "Арена Львов" может быть заполнена только на две трети от общей вместимости стадиона.

Отметим, что в комментариях к данному посту болельщики возмущены тем, что на момент покупки билетов данные требования не выдвигались.

Матч Украина - Босния и Герцеговина

Домашний матч против боснийской сборной будет предпоследним для Украины в квалификации ЧМ-2022.

Перед этим 9 октября Украина в гостях сыграет с Финляндией, а Босния и Герцеговина на выезде встретится с Казахстаном.

На данный момент у украинской сборной 5 очков после пяти игр, а у Боснии и Герцеговины - 3 очка после четырех матчей.

Автор: Антон Дударь