Гарри Кейн открыл счет в матче / фото REUTERS
Сборная Украины 3 июля проводит матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. Команды играют на "Стадио Олимпико" в Риме.
УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.
Сборная Украины пропустила уже на 4-й минуте матча. Рахим Стерлинг отдал пас в штрафную на Гарри Кейна, тот оказался перед Георгием Бущаном и переиграл вратаря.
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Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
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