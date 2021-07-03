Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 играет против топ-соперника.

Сборная Украины 3 июля проводит матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. Команды играют на "Стадио Олимпико" в Риме.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.

Сборная Украины пропустила уже на 4-й минуте матча. Рахим Стерлинг отдал пас в штрафную на Гарри Кейна, тот оказался перед Георгием Бущаном и переиграл вратаря.

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Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь