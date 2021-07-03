Украинская сборная впервые в истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы.

Объявлены стартовые составы сборных Украины и Англии на матч 1/4 финала Евро-2020, который пройдет на "Стадио Олимпико".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.

Отметим, что Андрей Шевченко решил играть в этом матче с тремя центральными защитниками.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в заявку на матч. Два дня назад ассистент Шевченко Мауро Тассотти сообщал, что у Малиновского есть "физические проблемы" и что он готов не на 100%.

Составы команд

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филиппс, Маунт, Санчо, Кейн, Стерлинг

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем

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Напомним, из-за травм сборной Украины не могут помочь Александр Зубков, Артем Беседин и Денис Попов.

Матч Украина - Англия начнется в 22.00. Главный арбитр встречи - Феликс Брых из Германии.

Украина - Англия: перед матчем

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

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Автор: Антон Дударь