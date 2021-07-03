Объявлены стартовые составы сборных Украины и Англии на матч 1/4 финала Евро-2020, который пройдет на "Стадио Олимпико".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.
Отметим, что Андрей Шевченко решил играть в этом матче с тремя центральными защитниками.
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в заявку на матч. Два дня назад ассистент Шевченко Мауро Тассотти сообщал, что у Малиновского есть "физические проблемы" и что он готов не на 100%.
Составы команд
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филиппс, Маунт, Санчо, Кейн, Стерлинг
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем
Читайте такжеУкраина - Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020
Напомним, из-за травм сборной Украины не могут помочь Александр Зубков, Артем Беседин и Денис Попов.
Матч Украина - Англия начнется в 22.00. Главный арбитр встречи - Феликс Брых из Германии.
Украина - Англия: перед матчем
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram