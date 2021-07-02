УЕФА принял решение заблокировать все билеты, проданные английским болельщикам на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия, который пройдет в Риме 3 июля.
Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, данное решение было принято после обращения департамента общественной безопасности Италии и связано с мерами по предотвращению распространения штамма коронавируса "Дельта".
Отмечается, что УЕФА заблокировал возможность покупки новых билетов, а также вернет английским фанатам все билеты, которые были куплены, начиная с 28 июня. Также прекращена продажа билетов для тех, кто находился в Великобритании в последние две недели.
Стоит отметить, что все предыдущие матчи на Евро-2020 Англия проводила на домашнем "Уэмбли".
Напомним, ранее посольство Украины в Италии сообщило, что болельщики из Украины не смогут попасть на матч с Англией.
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Украина - Англия: перед матчем
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
- Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.
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