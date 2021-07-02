Это связано с распространением штамма коронавируса "Дельта".

УЕФА принял решение заблокировать все билеты, проданные английским болельщикам на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия, который пройдет в Риме 3 июля.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, данное решение было принято после обращения департамента общественной безопасности Италии и связано с мерами по предотвращению распространения штамма коронавируса "Дельта".

Отмечается, что УЕФА заблокировал возможность покупки новых билетов, а также вернет английским фанатам все билеты, которые были куплены, начиная с 28 июня. Также прекращена продажа билетов для тех, кто находился в Великобритании в последние две недели.

Стоит отметить, что все предыдущие матчи на Евро-2020 Англия проводила на домашнем "Уэмбли".

Напомним, ранее посольство Украины в Италии сообщило, что болельщики из Украины не смогут попасть на матч с Англией.

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Украина - Англия: перед матчем

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь