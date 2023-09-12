УЕФА впервые за время полномасштабной войны Украины с Россией назначил арбитров из страны-агрессора на матч под своей эгидой.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину назначил российских судей на официальный поединок под своей эгидой.

Бригада российских судей во главе с Верой Опейкиной получила назначение на матч группы 4 дивизиона С женской Лиги наций, в котором сборная Армении сыграет против Казахстана, сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединок Армения - Казахстан пройдет 26 сентября в Армавире.

Видео дня

Сообщается, что Опейкиной в этой игре будут помогать Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова.

Это первое назначение российских судей на официальный международный матч с весны 2022 года.

Кроме того, СМИ сообщают, что российский арбитр Сергей Карасев в ближайшее время также может получить назначение на поединок под эгидой УЕФА.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в феврале 2022 года. Также ФИФА и УЕФА не назначали официальных лиц из страны-террориста на международные матчи, хоть официально таких запретов и не вводили.

Вас также могут заинтересовать новости: