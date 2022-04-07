Александер Чеферин прокомментировал также расторжение договора с "Газпромом".

Несмотря на развязанную Россией войну в Украине, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует прекращать трансляцию матчей под своей эгидой на территории РФ.

Об этом заявил президент организации Александер Чеферин.

"Существует ли план прекращения транслирования матчей под эгидой УЕФА в России? Мы это не обсуждали. Мы считаем, что сейчас нет причин делать это.

Но ситуация меняется день ото дня. Мы это не обсуждали, решений не принимали", - сказал Чеферин.

Добавим, что под эгидой УЕФА проходят такие турниры, как Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а также чемпионаты Европы.

Кроме того, Александер Чеферин прокомментировал расторжение организацией контракта с российским "Газпромом".

"Это было правильное решение. В плане финансов это дорого обошлось. Это ударило по нашему кошельку. Я каждый день разговариваю с Павелко, президентом Украинской федерации футбола. Я предупредил РФС перед этим решением. Я не трус и ничего не делаю втайне.

При заключении контракта было бы справедливо смотреть, откуда идут деньги? Если рассматривать вопрос так, то это популизм. Политикам легко кричать. Что такое УЕФА, чтобы оценивать систему управления страной? Все ли крупные западные компании соблюдают права человека? Политики просили нас разорвать отношения с "Газпромом" еще до принятия решения о санкциях в отношении России, а Европа все равно покупает (российский) газ", - приводит слова Чеферина Corriere Della Sera.

Напомним, из-за военной агрессии России ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на неопределенный срок. Также УЕФА лишил Россию права принять финал Лиги чемпионов.

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