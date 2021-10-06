Мирон Маркевич напомнил россиянам, что международное сообщество признает Крым украинским.

Бывший главный тренер сборной Украины, "Металлиста", "Днепра" и других команд Мирон Маркевич ответил на возмущение россиян после того, как УЕФА представил логотип Евро-2024 и опубликовал карту Украины с Крымом.

Маркевича цитирует meta-ratings.com.ua.

"Это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым - ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения", - сказал Маркевич.

Он подчеркнул, что УЕФА показал свою четкую позицию в этом вопросе:

"УЕФА, что отрадно, продолжает действовать согласно международному праву. Он последователен, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но также УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым - это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу, и уставу ООН".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Антон Дударь