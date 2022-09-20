Сумма штрафа не сообщается.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что тренер сборной Украины Александр Петраков не будет дисквалифицирован из-за жалобы Российского футбольного союза на комментарии о войне. Вместо бана специалист получил предупреждение и денежный штраф.

Об этом Павелко написал в Facebook.

"Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их непутевую жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, что никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет за честь уплатить.

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Поэтому напрасно рашисты пытаются сейчас - накануне важного матча украинской сборной - отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят", - написал Павелко.

Напомним, УЕФА оставил в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее Петраков жестко высказывался о россиянах.

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