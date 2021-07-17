Исполнительный комитет УЕФА определился с городами-хозяевами и стадионами, которые в ближайшие годы проведут финалы ряда престижных клубных турниров.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.
После переноса финала Лиги чемпионов-2021 из Стамбула в Порту было решено провести финал Лиги чемпионов-2023 на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.
В свою очередь, финал Лиги чемпионов 2023 года, который изначально планировалось провести в Мюнхене, переносится на 2025 год. А стадион "Уэмбли" в Лондоне проведет финал Лиги чемпионов 2024 года.
Города-хозяева финалов Лиги чемпионов
2022 - Санкт-Петербург (Россия)
2023 - Стамбул (Турция)
2024 - Лондон (Англия)
2025 - Мюнхен (Германия)
Города-хозяева финалов Лиги Европы
2022 - Севилья (Испания)
2023 - Будапешт (Венгрия)
2024 - Дублин (Ирландия)
2025 - Бильбао (Испания)
Город-хозяин финала Лиги конференций
2022 - Тирана (Албания)
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