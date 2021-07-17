Также определилась судьба будущих финалов Лиги Европы.

Исполнительный комитет УЕФА определился с городами-хозяевами и стадионами, которые в ближайшие годы проведут финалы ряда престижных клубных турниров.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

После переноса финала Лиги чемпионов-2021 из Стамбула в Порту было решено провести финал Лиги чемпионов-2023 на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

В свою очередь, финал Лиги чемпионов 2023 года, который изначально планировалось провести в Мюнхене, переносится на 2025 год. А стадион "Уэмбли" в Лондоне проведет финал Лиги чемпионов 2024 года.

Города-хозяева финалов Лиги чемпионов

2022 - Санкт-Петербург (Россия)

2023 - Стамбул (Турция)

2024 - Лондон (Англия)

2025 - Мюнхен (Германия)

Города-хозяева финалов Лиги Европы

2022 - Севилья (Испания)

2023 - Будапешт (Венгрия)

2024 - Дублин (Ирландия)

2025 - Бильбао (Испания)

Город-хозяин финала Лиги конференций

2022 - Тирана (Албания)

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Автор: Артем Будрин