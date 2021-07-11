В УЕФА рассматривают вариант с турниром, в котором сыграют сразу 32 сборные.

УЕФА изучает вариант с расширением чемпионата Европы до 32 участников.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с процессом.

Отмечается, что УЕФА "воодушевлен успехом чемпионата Европы в этом году" и в связи с этим может вновь расширить турнир.

Еще одной причиной для такого решение является "нормализация" формата финального турнира - при нынешнем формате неудобным является выход в плей-офф четырех лучших команд, занявших третьи места на групповом этапе.

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Данное решение может быть принято до конца 2023 года, а изменения в формате турнира в таком случае вступят в силу с 2028 года.

Отметим, что под эгидой УЕФА выступает всего 55 сборных. При расширении турнира квалификация практически потеряет смысл. Ее формат может быть пересмотрен - например, могут появиться предквалификационные турниры, или же путевки на Евро могут разыгрываться в рамках Лиги наций.

Напомним, что чемпионат мира по футболу, начиная с 2026 года, будет расширен с 32 до 48 команд.

Расширение Евро: что было раньше

До 1980 года в финальной части чемпионатов Европы участвовало только четыре сборные, с 1980 по 1992-й - восемь сборных.

Формат с 16 участниками был введен на Евро-1996 и прожил до Евро-2012, который прошел в Украине и Польше.

С 2016 года турнир по инициативе экс-президента УЕФА Мишеля Платини был расширен до 24 команд.

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Автор: Антон Дударь