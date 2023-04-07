Гол Матиаса Рохаса помог "Расингу" выиграть поединок против "Ньюбленса".

В четверг, 6 апреля, состоялся поединок первого тура группового турнира Кубка Либертадорес, в котором чилийский "Ньюбленс" принимал аргентинский "Расинг".

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива из Аргентины.

Счет в этой игре был открыт на 16-й минуте встречи. Автором гола стал Матиас Рохас. Стоит отметить, что взятие ворот получилось фантастическим - 27-летний полузащитник поразил ворота соперников ударом со своей половины поля.

Видео гола Матиаса Рохаса:

По информации пресс-службы южноамериканского кубка, Матиас Рохас забил с 66 метров.

На 54-й минуте встречи Пауло Герреро забил второй мяч "Расинга", установив финальный счет на табло.

"Ньюбленс" - "Рассинг" - 0:2

Голы: Рохас, 16, Герреро, 54

Успех в этой игре позволил аргентинскому "Расингу" возглавить квартет А группового раунда Кубка Либертадорес. Чилийцы идут последними. На второй строчке идет "Аукас", третья строчка за бразильским "Фламенго".

Кубок Либертадорес - это аналог европейской Лиги чемпионов - футбольный турнир, участие в котором принимают лучшие клубы стран Южной Америки.

Кубок назван в честь Либертадорес (Libertadores) - исторических лидеров войны за независимость испанских колоний в Америке. Наиболее титулованным клубом этого турнира является Индепендьенте, выигрывавший трофей 7 раз. Действующим победителем Кубка Либертадорес являестя бразильский клуб "Фламенго".

Ранее УНИАН сообщал, что вратарь "Боруссии" Дортмунд Грегор Кобель допустил ужасную ошибку и пропустил гол с центра поля в матче Бундеслиги против "Баварии". "Шмели" проиграли мюнхенцам и потеряли лидерство в турнирной таблице чемпионата.

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