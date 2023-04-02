"Бавария" вернулась на первое место в чемпионате Германии по футболу.

В субботу, 1 апреля, в центральном поединке 26-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" противостояла дортмундской "Боруссии".

Встреча команда проходила на стадионе "Альянц-Арене" и завершилась победой мюнхенского гранда со счетом 4:2.

Первый гол в этой игре был забит уже на 13-й минуте. Взятие ворот вышло по истине эпичным, защитник "Баварии" Деотшанкюль Юпамекано пробил в сторону ворот дортмундцев с центра поля, после чего вратарь "Боруссии" Грегор Кобель промахнулся ногой мимо мяча и пропустил один из самых нелепых голов в своей карьере.

После такого пропущенного мяча "шмели" посыпались. Спустя всего пять минут Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев, а на 23-й минуте довел счет до разгромного.

В начале второго тайма Кингсли Коман забил четвертый гол в ворота дортмундского клуба.

На 72-й минуте Эмре Джан отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 90-й минуте Дониэл Мален забил второй гол "Боруссии", установив финальный счет на табло.

"Бавария" - "Боруссия" Дортмунд - 4:2

Голы: Кобель, 13 (аг), Мюллер, 18, 23, Коман, 50 - Джан, 72 (пен.), Мален, 90

"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Канселу, 79), Киммих, Горецка (Гравенберх, 86), Сане, Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79), Шупо-Мотинг (Мане, 69)

"Боруссия": Кобель, Вольф, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46), Беллингем, Джан, Геррейру, Брандт (Мален, 46), Аллер (Мукоко, 61), Ройс (Дауд, 61)

Предупреждения: Упамекано, 64 , Джан, 12

Обзор матча:

После этой победы "Бавария", набрав 55 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундская "Боруссия" опустилась на вторую строчку, отставая от мюнхенцев на два балла.

Добавим, что это была первая игра для немецкого тренера Томаса Тухеля в должности наставника мюнхенской "Баварии". На этом посту 49-летний специалист сменил Юлиана Нагельсмана.

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