Прокуратура расследует дело известного немецкого защитника Нико Шульца.

Немецкая прокуратура взялась за дело футболиста "Борусии" Дортмунд Нико Шульца. Его обвиняют в серьезном преступлении.

Бывшая девушка Шульца обратилась к стражам порядка и пожаловалась на проявления домашнего насилия. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В июне адвокат бывшей девушки футболиста подал иск о многочисленных инцидентах домашнего насилия в 2020 году. Речь идет о 7 случаях нанесения физического ущерба. Адвокат отправил в прокуратуру 76 страниц данных с доказательствами в виде скриншотов сообщений и фотографий синяков.

Самой шокирующей ситуацией, о которой говорит сторона обвинения, был удар, который нанес Шульц девушке в живот за две недели до рождения дочки. В переписке с Нико в WhatsApp даже есть сообщение, в котором потерпевшая говорит, что боится потерять ребенка и испытывает боли. На что футболист ответил: "Извини".

Сообщается, что игрок "Боруссии" Дортмунд и сборной Германии может получить до 10 лет лишения свободы.

Есть вероятность, что "Боруссия" прекратит сотрудничество с Нико Шульцом.

"До сих пор нам не было известно о каких-либо расследованиях прокуратуры частной жизни Нико Шульца. Сейчас мы поддерживаем контакт с футболистом, учитывая все серьезные обвинения", – отреагировала пресс-служба клуба.

29-летний Нико Шульц выступает за "Боруссию" Дортмунд с 2019 года после трансфера из "Хоффенхайма". Также на его счету 12 матчей и 2 гола за сборную Германии.

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