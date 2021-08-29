Новый тренерский штаб сборной Украины / скриншот видео
Украинская ассоциация футбола провела пресс-конференцию, где презентовала новый тренерский штаб сборной Украины.
Итак, шестеро специалистов во главе с Александром Петраковым будут работать на благо сборной Украины.
Александр Петраков - Исполняющий обязанности главного тренера;
Александр Шовковский и Андрей Анненков - ассистенты главного тренера;
Вячеслав Кернозенко - тренер вратарей;
Иван Баштовой и Вячеслав Руженцев - тренеры по физподготовке.
Футболисты сборной Украины проведут первую тренировочную сессию с новыми наставниками 29 августа в 18:30 на поле НТК им. В. Банникова.
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Сборная Украины: матчи в сентябре
- Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.
- После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.
- Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.