Шестеро специалистов сформировали штаб.

Украинская ассоциация футбола провела пресс-конференцию, где презентовала новый тренерский штаб сборной Украины.

Итак, шестеро специалистов во главе с Александром Петраковым будут работать на благо сборной Украины.

Александр Петраков - Исполняющий обязанности главного тренера;

Александр Шовковский и Андрей Анненков - ассистенты главного тренера;

Вячеслав Кернозенко - тренер вратарей;

Иван Баштовой и Вячеслав Руженцев - тренеры по физподготовке.

Футболисты сборной Украины проведут первую тренировочную сессию с новыми наставниками 29 августа в 18:30 на поле НТК им. В. Банникова.

Сборная Украины: матчи в сентябре

Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.

После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.

Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.

Автор: Артем Будрин