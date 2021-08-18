Александр Петраков будет исполнять обязанности главного тренера "желто-синих".

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

Как сообщается на официальном сайте УАФ, 64-летний Петраков назначен "до дальнейших решений исполкома".

Специалист будет готовить украинскую сборную к матчам квалификации ЧМ-2022.

В ближайшее время Петраков сформирует тренерский, административный и медицинский штаб сборной Украины.

"Александр Васильевич - всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов исполкома", - сказал президент УАФ Андрей Павелко.

Ранее неофициально сообщалось, что Петраков будет руководить сборной до тех пор, пока Ребров не сможет покинуть "Аль-Айн". А вице-президент УАФ Василий Орлецкий сказал, что Ребров "поддержал" назначение Петракова, а в УАФ будут ждать, пока он "уладит свои отношения с клубом".

Читайте такжеСтал известен состав сборной Украины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022

Александр Петраков: что о нем известно

Александр Петраков начал тренерскую карьеру в 1993 году. До 2010 года он работал главным тренером в ЦСКА-2, "Спартаке" (Сумы) и "Виннице", а также ассистентом главного тренера в нескольких клубах, включая киевское "Динамо" (в 2001-2005 годах).

С 2010 года Петраков работал с юношескими и молодежными сборными Украины (от 16 до 20 лет).

В 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Также в его активе выход в полуфинал чемпионата Европы U-19 в 2018 году.

Благодаря победе на чемпионате мира Петраков вошел в число 25 лучших в мире тренеров сборных по версии IFFHS по итогам 2019 года.

Перед тем, как возглавить главную команду страны, Петраков работал со сборной U-18.

Автор: Антон Дударь