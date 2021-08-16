Имя нового тренера "желто-синих" будет названо 17 августа.

Александр Петраков, который приводил сборную Украины U-20 к золотым медалям чемпионата мира, готов принять главную команду страны на временной основе.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Циганик LIVE" на YouTube.

"Еще остаются шансы, что Сергею Реброву удастся согласовать свое расставание с "Аль-Айном". Переговоры ведутся и сегодня, насколько мне известно. Сам Ребров там поставил достаточно жесткие условия, и есть шанс, что он сможет все-таки разорвать контракт.

Если же этого не случится, то завтра (17 августа, - Прим.) исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины будет назначен Александр Петраков", - сказал журналист.

Он подчеркнул, что Ребров рано или поздно примет сборную, а Петраков уступит ему место главного тренера:

"Ребров будет тренером национальной сборной как только ему удастся решить вопросы со своим клубом. Что касается Петракова, то он согласен работать со сборной до тех пор, пока Сергей Ребров не покинет "Аль-Айн". Он абсолютно нормально это воспринял. Если Ребров разорвет контракт в ближайшее время, то Петраков вернется к работе с юношеской сборной".

Смена тренера в сборной Украины: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул свой пост.

Сначала главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич, но затем специалист сообщил, что ему "даже не предлагали эту должность". При этом Маркевич подчеркнул, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров, который этим летом подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

Однако позже стало известно, что Ребров находится в расположении своего клуба, а сам тренер подчеркнул, что выполняет свой контракт.

Теперь ожидается, что команду возглавит чемпион мира U-20 Александр Петраков. Его кандидатуру утвердят на исполкоме УАФ 17 августа.

Отметим, что в УАФ обещали назвать нового наставника команды 9 августа, но все еще не сделали это.

Автор: Антон Дударь