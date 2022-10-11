Второй день подряд РФ массово обстреливает украинские города.

Следующий тур чемпионата Украины по футболу с большой долей вероятности может быть перенесен из-за массированных ракетных обстрелов российскими оккупантами украинских городов.

Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

"УАФ и УПЛ в данный момент принимают решение о возможности отмены следующего тура и приостановке чемпионата. Киевские матчи на выходных отменены", - говорится в сообщении.

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Добавим, что игры седьмого тура украинской Премьер-лиги были запланированы на 14-16 октября. В воскресенье, 16 октября, должен был состоятся центральный поединок тура между "Шахтером" и "Динамо". Ожидалось, что встреча пройдет на стадионе "Арена Львов".

Ранее УНИАН сообщал, что из-за масштабного ракетного удара РФ был отменен матч 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист-1925". Игра должна была состояться 10 октября в Киеве в 15:00 на поле НСК "Олимпийский".

Массовый удар по Украине 10 октября - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 11 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.

Также во вторник, 11 октября, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в результате массированных ракетных ударов России 10 октября погибли 19 человек, 108 пострадали, также было повреждено 199 объектов инфраструктуры.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат говорил, что оккупанты совершили массированный обстрел нашего государства 10 октября различными ракетами, чтобы достичь большего эффекта от разрушений.

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