Александр Зинченко этим летом может сменить клубную прописку.

"Манчестер Сити", который накануне стал чемпионом АПЛ, согласовал условия контракта с испанским левым защитником "Брайтона" Марком Кукурельей.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своем Твиттере.

По сведениям итальянского журналиста, Кукурелья подпишет контракт с "горожанами" до 2027 года.

"Манчестер Сити" осталось лишь прийти к соглашению с клубом футболиста о сумме трансфера.

Добавим, что на позиции левого защитника в "Сити" играет украинский футболист Александр Зинченко. Тренер "горожан" Гвардиола неоднократно отмечал работоспособность и трудолюбие украинца. Однако позиция левого защитника не является основной для Зинченко и он не может, несмотря на все свои качества, в полной мере закрыть эту позицию. К тому же, в этом сезоне Александр начал терять доверие тренера и большую часть матчей слева в обороне отыграл Жоау Кансело, номинально правый защитник.

Руководство "горожан" давно искало номинального левого защитника и, похоже, в лице Кукурельи нашло его.

Британские СМИ сообщали, что по завершению этого сезона Александр Зинченко покинет "Манчестер Сити". Предметный интерес к украинскому футболисту проявляют лондонский "Арсенал" и итальянский "Наполи".

Напомним, ранее "Манчестер Сити" объявил о подписании нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Трансфер 21-летнего футболиста обошелся "горожанам" примерно в 70 миллионов евро.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"