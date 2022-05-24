"Манчестер Сити", который накануне стал чемпионом АПЛ, согласовал условия контракта с испанским левым защитником "Брайтона" Марком Кукурельей.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своем Твиттере.
По сведениям итальянского журналиста, Кукурелья подпишет контракт с "горожанами" до 2027 года.
"Манчестер Сити" осталось лишь прийти к соглашению с клубом футболиста о сумме трансфера.
Добавим, что на позиции левого защитника в "Сити" играет украинский футболист Александр Зинченко. Тренер "горожан" Гвардиола неоднократно отмечал работоспособность и трудолюбие украинца. Однако позиция левого защитника не является основной для Зинченко и он не может, несмотря на все свои качества, в полной мере закрыть эту позицию. К тому же, в этом сезоне Александр начал терять доверие тренера и большую часть матчей слева в обороне отыграл Жоау Кансело, номинально правый защитник.
Руководство "горожан" давно искало номинального левого защитника и, похоже, в лице Кукурельи нашло его.
Британские СМИ сообщали, что по завершению этого сезона Александр Зинченко покинет "Манчестер Сити". Предметный интерес к украинскому футболисту проявляют лондонский "Арсенал" и итальянский "Наполи".
Напомним, ранее "Манчестер Сити" объявил о подписании нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Трансфер 21-летнего футболиста обошелся "горожанам" примерно в 70 миллионов евро.
Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел вместе с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.
- В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 28 матчей во всех турнирах, отличившись 5 результативными передачами.
- Контракт украинского футболиста с "Ман Сити" действует до 2024 года.