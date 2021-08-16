Беньямин Вербич / фото Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Беньямин Вербич впервые стал отцом. Возлюбленная футболиста, модель Альвина Лалли подарила ему сына.
Об этом Вербич сообщил на своей странице в Instagram.
Судя по всему, ребенка назвали Май. Словенский футболист выложил в сеть фото с новорожденным и написал: "Май. 15.8.2021".
фото instagram.com/benjaminverbic7
Также снимками в соцсети поделилась возлюбленная Вербича. Из них стало известно, что мальчик родился весом 3190 кг и ростом 53 см.
фото instagram.com/alvi_lalli
фото instagram.com/alvi_lalli