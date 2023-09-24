Харри Кейн забил три гола и отдал две результативных передачи.

В субботу, 23 сентября, состоялся поединок пятого тура чемпионата Германии по футболу, в котором "Бавария" принимала "Бохум".

Игра проходила на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась сокрушительной победой мюнхенского гранда со счетом 7:0.

Главным героем этого поединка стал нападающий сборной Англии Харри Кейн, который отличился тремя забитыми голами и двумя ассистами. Также в составе "Баварии" забивали: Эрик-Максим Чупо-Мотинг, Матейс Де Лигт, Лерой Сане и Матис Тель.

"Бавария" - "Бохум" - 7:0

Голы: Чупо-Мотинг, 4, Кейн, 13, 54, 88, Де Лигт, 29, Сане, 38, Тель, 83

"Бавария": Ульрайх, Мазрауи, Ким, Де Лигт (Упамекано, 46), Дэвис (Кретциг, 65), Лаймер, Киммих (Горецка, 77), Сане, Чупо-Мотинг (Тель, 65), Коман (Мюллер, 77), Кейн

"Бохум": Риман, Машович, Ордец, Бернарду, Пасслак (Лусли, 36), Беро, Антони (Гамбоа, 46), Штегер, Виттек (Хофманн, 36), Асано (Остерхаге, 68), Антви-Аджей (Дашнер, 77)

Обзор матча:

Отметим, что Харри Кейн оформил 10 результативных действий в первых пяти играх в составе "Баварии" в Бундеслиге. По данным Opta - это новый рекорд немецкого чемпионата. По этому показателю английский нападающий превзошел Эрлинга Холанда. В 2019 году норвежец смог организовать восемь голов в первых пяти матчах.

Победа в этой игре позволила "Баварии" выйти на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе мюнхенцев 13 набранных очков. "Бохум" набрал 3 балла и занимает 14-е место.

В следующем туре чемпионата Германии "Бавария" сыграет против "РБ Лейпциг", а "Бохум" встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.

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