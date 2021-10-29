Форварда сборной Ганы удалось спасти.

У форварда сборной Ганы и австрийского клуба "Блау-Вайс Линц" Рафаэля Двамены произошла временная остановка сердца прямо во время матча.

Об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.

На 20-й минуте поединка "Блау-Вайс Линц" - "Хартберг" во второй лиге Австрии едва не случился несчастный случай. У 26-летнего форварда Рафаэля Двамены произошла остановка сердца.

Нападающего спас имплантированный дефибриллятор, благодаря которому Двамена оставался в сознании пока его транспортировали в больницу. Игроки попросили судью отменить матч и игру не завершили.

"У Рафаэля все в порядке, я смог убедиться в этом лично сегодня утром в клинике. Он снова может смеяться. Масштаб ситуации непростой, и, конечно, теперь он снова это осознал и может реалистично оценивать будущее. По свидетельствам врачей, его жизнь не подвергалась серьезной опасности из-за дефибриллятора. Опасности больше нет, если он будет избегать физических нагрузок. В ближайшие дни мы обсудим с врачами, что делать дальше", - сообщил спортивный директор "Блау-Вайс Линц" Тино Вавра.

Дефибриллятор Рафаэлю установили еще в прошлом году. В свое время нападающий не смог перейти в английский "Брайтон" из-за проблем с сердцем.

В 2018 году донецкий "Шахтер" проявлял предметный интерес к Двамени. Тогда его стоимость составляла 6 миллионов евро, сейчас он стоит 400 тысяч евро.

Напомним, что летом 2021 года во время чемпионата Европы у лидера сборной Дании Кристиана Эриксена остановилось сердце и его смогли спасти.

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Автор: Артем Будрин