Лидера сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца во время матча Евро-2020, выписали из больницы.
Как сообщает BBC, Эриксен успешно перенес операцию - ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.
29-летний футболист уже побывал в расположении сборной Дании и теперь вернется домой со своей семьей.
"Операция прошла хорошо, и в данных обстоятельствах у меня все хорошо. Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры против Бельгии. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", - сказал Эриксен.
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Кардиовертер-дефибриллятор - это прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности
- 29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.
- Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.
- Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.
- Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.
- Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.
- Со слов главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна и врача команды Мортена Босена стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца. Босен также рассказал о том, как удалось спасти футболиста.
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