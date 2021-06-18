Кристиану Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

Лидера сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца во время матча Евро-2020, выписали из больницы.

Как сообщает BBC, Эриксен успешно перенес операцию - ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

29-летний футболист уже побывал в расположении сборной Дании и теперь вернется домой со своей семьей.

"Операция прошла хорошо, и в данных обстоятельствах у меня все хорошо. Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры против Бельгии. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", - сказал Эриксен.

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Кардиовертер-дефибриллятор - это прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности

29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.

Со слов главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна и врача команды Мортена Босена стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца. Босен также рассказал о том, как удалось спасти футболиста.

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Автор: Антон Дударь