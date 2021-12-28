Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает официальный сайт клуба из Генуи.
45-летний тренер оказался не единственным инфицированным с "Дженоа" - также ковидом заболел капитан команды Доменико Кришито. Оба пошли на самоизоляцию. Остальные футболисты и члены тренерского штаба "Дженоа" сдали отрицательные тесты.
29 декабря "грифоны" вернутся к тренировкам под руководством ассистента главного тренера Мауро Тассотти.
Напомним, свой следующий матч "Дженоа" сыграет в гостях против "Сассуоло". Игра запланирована на 6 января.
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.