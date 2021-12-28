Наставник "Дженоа" отправился на самоизоляцию.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Генуи.

45-летний тренер оказался не единственным инфицированным с "Дженоа" - также ковидом заболел капитан команды Доменико Кришито. Оба пошли на самоизоляцию. Остальные футболисты и члены тренерского штаба "Дженоа" сдали отрицательные тесты.

29 декабря "грифоны" вернутся к тренировкам под руководством ассистента главного тренера Мауро Тассотти.

Напомним, свой следующий матч "Дженоа" сыграет в гостях против "Сассуоло". Игра запланирована на 6 января.

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