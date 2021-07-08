Оларенваджу Кайоде не вернется в донецкий клуб.

Турецкий "Сивасспор" продлил аренду нападающего "Шахтера" Оларенваджу Кайоде.

Об этом сообщил официальный сайт "Сивасспора".

Соглашение рассчитано еще на один сезон.

Футболист уже вернулся в расположение турецкого клуба.

Отметим, что контракт 27-летнего Кайоде с "Шахтером" истечет летом 2022 года. Таким образом, после сезона в "Сивасспоре" он станет свободным агентом.

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В минувшем сезоне форвард забил 11 голов в 40 матчах за "Сивасспор" во всех турнирах.

Оларенваджу Кайоде: карьера в "Шахтере"

Кайоде перешел в "Шахтер" в 2018 году. Он провел за "горняков" 8 матчей, забив 3 гола, в сезоне 2017-2018, а в сезоне 2018-2019 забил 1 гол в 16 матчах.

В 2019 году нигериец был отправлен в аренду в турецкий "Газиантепспор", а затем и в "Сивасспор"

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Автор: Антон Дударь