Сборная Италии имеет шансы получить путевку на чемпионат мира по футболу.

Национальную сборную Туниса могут отстранить от участия в ЧМ-2022 по футболу, который примет Катар.

Как сообщает BBC, Тунис могут отстранить от турнира из-за вмешательства государства в футбольные дела.

Сообщается, что ранее министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса.

Видео дня

ФИФА считает заявление Дегиша попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны. Международная федерация отметила необходимость выполнение требований своего Устава, запрещающего вмешательство органов государственной власти во внутреннюю футбольную деятельность страны.

ФИФА уже направила письмо с просьбой разъяснить эти комментарии министра.

"Хотим напомнить вам, что ассоциации-члены ФИФА юридически обязаны вести свои дела независимо и без ненадлежащего влияния третьих сторон. Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению санкций в соответствии с законами ФИФА, включая приостановление деятельности соответствующей ассоциации", – говорится в заявлении, текст которого приводит издание Goal.

Стоит отметить, что в случае приостановки членства ассоциации сборная Туниса автоматически теряет право на проведение официальных матчей. Соответственно существует риск, что Тунис лишится путевки на ЧМ-2022.

Кто поедет на ЧМ-2022 в случае отстранения сборной Туниса

Как сообщает издание Le Parisien, если Тунис будет отстранен от участия в мундиале, то путевку в Катар, вероятнее всего, получит команда, занимающая высшее место в рейтинге сборных ФИФА, которая не квалифицировалась на ЧМ-2022. Сейчас это национальная сборная Италии.

Напомним, на ЧМ-2022 Тунис должен сыграть в группе D, где еще будут играть Франция, Австралия и Дания.

Ранее УНИАН сообщал о дискуссии по поводу участия сборной Ирана на ЧМ-2022. Так, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выступил с обращением к ФИФА от имени донецкого клуба и призвал руководство организации отстранить Иран от участия в мундиале, поскольку эта страна помогает РФ в войне против Украины.

Также с призывом отстранить Иран от ЧМ-2022 выступил посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли.

Кроме того, группа иранских футболистов и спортивных деятелей обратилась к ФИФА, чтобы организация исключила Иран с ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Причина обращения - власти Ирана ведут себя жестоко с народом страны.

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

Вас также могут заинтересовать новости: