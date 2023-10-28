"Бенфика" сыграла вничью с аутсайдером лиги.

"Бенфика" не смогла одержать победу над "Каса Пией" в матче 9-го тура чемпионата Португалии - 1:1.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин провел весь поединок на поле и отразил пенальти.

Всего за матч у Анатолия – два сейва, вынос и стопроцентный показатель точных передач (13/13 в общем, 2/2 – на длинную дистанцию). Sofascore и Whoscored оценили выступление украинца в 7,1 балла – это шестой и четвертый показатели в составе "Бенфики" соответственно.

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После девяти сыгранных матчей в чемпионате Португалии на счету "Бенфики" 22 очка – этого пока достаточно, чтобы возглавлять турнирную таблицу.

Напомним, что в этом сезоне чемпионата Португалии Трубин уже парировал пенальти в матче против "Портимоненсе".

В следующем туре португальского первенства "Бенфика" сыграет против "Шавиша" 4 ноября.

Бенфика – Каса Пия – 1:1

Голы: Жоау Мариу (44) – Ларрасабаль (81)

Нереализованный пенальти: Фелиппе, 54

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