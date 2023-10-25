"Бенфика" проиграла "Реалу Сосьедад" в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Во вторник, 24 октября, состоялся поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Бенфика" принимала "Реал Сосьедад".

Игра проходила на стадионе "Да Луж" и завершилась победой испанского клуба.

Исход этой встречи решил единственный гол, который был забит на 63-й минуте игры. Автором забитого мяч стал Браис Мендес, ассистировал ему Андер Барренечеа.

Видео дня

Ворота "Бенфики" в этом матче защищал Анатолий Трубин. Украинский голкипер совершил несколько хороших сейвов, однако спасти команду от поражения ему все же не удалось. За эту игру статистический портал WhoScored поставил Анатолию 6,3 балла.

"Бенфика" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Мендес 63

"Бенфика": Трубин, Юрасек (Бернат 59), Антонио, Отаменди, Ба (Чикинью 82), Аурснес, Невес, Мариу (Кекчю 46), Рафа Силва, Нерес (Гоувейя 70), Муса (Кабрал 47)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Траоре (Елустондо 70), Субельдия, Норман, Нуньос, Мендес, Субименди, Мерино, Барренечеа (Захарян 76), Оярсабаль (Али Шо 90+2), Кубо (Фернандес 76)

Предупреждения: Бернат 78 - Елустондо 71, Мерино 75

Обзор матча:

"Бенфика" проиграла третий подряд матч в групповом раунде Лиги чемпионов и занимает последнее место в квартете D. "Реал Сосьедад" идет на первой строчке с 7 баллами. Столько же очков и у миланского "Интера", который идет вторым. На третьей строчке расположился "Зальцбург" - 3 очка.

Вас также могут заинтересовать новости: