Анатолий Трубин прокомментировал результат матча против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов.

В среду, 20 сентября, "Бенфика" потерпела поражение против австрийского "Зальцбурга" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Ворота португальского гранда в этой игре защищал Анатолий Трубин. Украинский голкипер прокомментировал свой дебютный матч за "орлов" в Лиге чемпионов.

"Не тот результат и не тот перформанс, которого все ожидали. Этот опыт болезненный, но важный.

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В дальнейшем главная задача - продолжать работать и становиться лучше. Спасибо за поддержку", - написал Анатолий Трубин на своей странице в Instagram.

Дебют Трубина в составе "Бенфики" в Лиге чемпионов получился не совсем удачным. Украинец "привез" пенальти в свои ворота на 2-й минуте игры, допустив ошибку на выходе. Статистический портал WhoScored поставил Трубину 5,9 балла за этот поединок. Это одна из худших оценок среди всех участников встречи.

Напомним, Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" этим летом за 10 миллионов евро.

В составе португальского клуба украинец сыграл две игры.

В следующем туре Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против миланского "Интера". Игра состоится 3 октября.

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