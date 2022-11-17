"Динамо" поднялось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

В четверг, 17 ноября, состоялся перенесенный матч первого тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Ингулец" играл против киевского "Динамо".

Поединок проходил на стадионе "Динамо" им. Лобановского и завершился победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 2:1.

По итогам первого тайма "бело-синие" сделали хороший задел, забив дважды. Главным героем стал полузащитник киевлян Виктор Цыганков, который и забил оба мяча киевского клуба.

На старте второго тайма "Ингулец" сумел отыграть один мяч, отличился Ситало.

До конца матча команды создали еще несколько моментов, однако реализовать их не сумели.

"Ингулец" - "Динамо" - 1:2

Голы: Ситало, 62 - Цыганков, 32 (пен.), 45+1

"Ингулец": Паламарчук, Сакив, Ковалев, Поспелов, Нагиев, Коробенко (Клименко, 46), Кухарук, Смоляков (А. Близниченко, 66), Запорожец (Марусич, 83), Козак (В. Близниченко, 46), Ситало (Резепов, 74)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 79), Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 78), Шепелев (Перрис, 85), Андриевский, Лонвейк (Гармаш, 67), Буяльский, Цыганков, Ванат (Кулач, 78)

Предупреждения: Козак, 13, Ковалев, 15, Коробенко, 30 - Сирота, 71

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Динамо" подняться на 4-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. Киевляне набрали 23 очка в 12 турах первенства. Столько же очков у "Зари" и "Александрии" – динамовцы уступают луганчанам по дополнительным показателям, но опережают команду Юрия Гуры, у которой еще есть матч в запасе.

Отставание от лидера "Днепра-1" составляет 9 баллов.

"Ингулец" с 7 баллами в активе располагается на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

Свою следующую игру "Динамо" сыграет против "Вереса" на выезде, а "Ингулец" примет ФК "Львов". Оба матча запланированы на 21 ноября.

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