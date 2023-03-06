"Марсель" в 26-м туре чемпионате Франции в гостях победил "Ренн".

В воскресенье, 5 марта, состоялся поединок 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Ренн" и "Марсель".

Игра проходила на стадионе "Роазон Парк" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В первом тайме шла равная борьба, команды в общей сложности 13 раз пробили по воротам друг друга, но до перерыва счет не был открыт.

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На 57-й минуте встречи после передачи Дженгиза Ундера боснийский защитник Сеад Колашинац поразил ворота "Ренна". Этот гол остался единственным в матче и принес "Марселю" победу.

"Ренн" - "Марсель" - 0:1

Гол: Колашинац, 57

"Ренн": Манданда, Спенс, Омари, Теат, Трюффер, Доку (Дуэ, 26), Сантамария, Бурижо (Майер, 86), Токо Экамби, Калимуэндо (Салах, 73), Гуири

"Марсель": Пау Лопес, Мбемба, Балерди, Колашинац, Тавареш, Ронжье, Верету, Клосс (Каборе, 80), Ундер (Унаи, 85), Гендузи (Малиновский, 46), Алексис Санчес (Витинья, 85)

Предупреждения: Дуэ 66 - Балерди 90+2

Обзор матча:

Отметим, украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский вышел на замену на 51-й минуте матча, после чего команда украинца забила.

Статистический портал WhoScored оценил игру Малиновского в 6,3 балла.

За этот поединок 29-летний полузащитник 2 раза пробивал по воротам. Малиновский 7 раз потерял мяч и выиграл 2 верховых дуэли. Показатель точности передач украинца составил 77% (10 из 13 точных передач).

В этом сезоне в футболке "Марселя" Руслан Малиновский принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 2 гола.

Подопечные Игора Тудора набрали 55 очков и сумели сократить отставание от ПСЖ до восьми очков.

В следующем туре "Марсель" 12 марта примет "Страсбур", а "Ренн" днем ранее встретится в гостях с "Осером".

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